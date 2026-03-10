きょうの為替市場、ドル高が一服しており、ドル円は１５７円台後半での推移となっている。前日のトランプ大統領の発言で原油相場の急騰が一気に急落しており、ＷＴＩは９０ドル以下で推移している。前日は１１９．５０ドル付近まで急騰していた。 前日に激しい値動きがあったにもかかわらず、ドル円は概ね先週末終値付近で落ち着いている。１５８円の水準が意識され、一旦上回ったものの、その水準を再び下回って推移してい