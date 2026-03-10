【イスラマバード共同】米国のルビオ国務長官は、米国人を不当に拘束しているとして、アフガニスタンを「不当拘束支援国家」に指定すると発表した。9日付。アフガンのイスラム主義組織タリバン暫定政権が身代金や政治的譲歩を引き出すために拘束していると指摘。全ての米国人の解放を求めた。タリバン暫定政権は10日、米国による指定を「遺憾だ」とする外務省声明を発表。拘束者は法手続きに基づいて解放されるとした上で、「