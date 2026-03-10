◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ0ー9日本（2026年3月10日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、敗退が決まっているチェコは最終戦で日本に0―9で敗れ、4連敗で大会を終えた。今大会限りで代表引退を予定しているオンジェイ・サトリア投手（29）が5回途中6安打無失点と好投。7回まで0−0と日本と互角の投手戦を演じたが、8回に守備の乱れをきっかけに大量失点した。パベル・ハジム監