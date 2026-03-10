【ワシントン＝阿部真司、池田慶太】米国のトランプ大統領が対イラン軍事作戦の終了間近を示唆したのは、市場の動揺を抑える狙いとの見方が強まっている。ただ、トランプ氏が掲げてきた目標の達成は限定的にとどまるほか、イラン側は戦闘を継続する意向を示しており、戦闘終了に至るかは不透明な状況だ。米ＣＢＳニュースが、「戦争はほぼ完了した」とするトランプ氏のインタビューを速報したのは９日の米東部時間午後３時頃。