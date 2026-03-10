『第18回CDショップ大賞2026』の授賞式が9日に行われ、大賞＜赤＞はHi-STANDARDの『Screaming Newborn Baby』が、大賞＜青＞はkurayamisaka（くらやみ-ざか）の『kurayamisaka yori ai wo komete』がそれぞれ受賞しました。■Hi-STANDARD、大賞＜赤＞を受賞「もう、うれしい、うれしいです」CDショップ大賞＜赤＞（『何回でも聴きたい素晴らしい作品』をコンセプトに選出）に輝いたのが、Hi-STANDARDのミニアルバム『Screaming New