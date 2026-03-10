3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話。次回に最終回をひかえる今回は、清原圭介（瀬戸康史）が、佐久間直人（渡辺大知）の兄・秀之（小柳友）が殺害された事件について、ずっと隠してきたことを明かす展開が描かれた。（※以下、第8話のネタバレがあります）【映像】圭介が事件の日に見た衝撃の光景…◆圭介が隠していた真実23年前、小学生だった飛奈淳一（竹内涼真）