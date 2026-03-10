3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、ついに佐久間直人（渡辺大知）の兄・秀之（小柳友）を殺害した真犯人が判明。真犯人が事件を起こすまでの衝撃的な経緯が描かれた。（※以下、第8話のネタバレがあります）【映像】万季子が明かす、目を覆い隠したくなる過去…◆「もう二度と、佐久間の思い通りになる自分にはなりたくなかった」23年前、小学生だった飛奈淳一