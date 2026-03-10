アップルは11日、新たなノートパソコン「MacBook Neo」とスマートフォン「iPhone17e」の販売を始めます。今回、新たに発売された「MacBook Neo」は「iPhone」にも使われている半導体を搭載したことで9万9800円からと価格が抑えられています。アップルのパソコンが10万円以下で発売されるのは2017年以来です。アップル製品担当役員カイアン・ドランス氏「これは学生やその家族、マックを初めて使う人、そして手頃な価