俳優の石田ひかりさん（53）が、4月1日スタート（毎週水曜24時24分〜）の新ドラマ『鬼女の棲む家』で主演することが、10日に発表されました。石田さんが演じるのは、裏の顔を持つ主婦。ネットの特定班として標的を追い込む一方、自身も狂気へ堕ちていく姿が描かれます。表と裏の顔がある主婦を演じることについて、石田さんは「今はもう“私にできるだろうか”という気持ちの方が強いんですけれども、本当に面白い役をいただきまし