米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイと?明日の女帝?アスカが、女子インターコンチネンタル（ＩＣ）王座挑戦権決定ガントレットマッチで敗れ去った。プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）が近づく中、イヨもアスカも出場が確定していない。２月末にイヨは女子タッグ王座から陥落し、アスカは祭典出場がかかるエリミネーション・チェンバ