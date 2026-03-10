【新華社北京3月10日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に参加した人民解放軍・武装警察部隊代表団の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は10日、2026年の国防予算に関し、中国の国防支出は全体として合理的、安定的な伸びを維持していると強調した。張氏は次のように述べた。中国政府は国防建設と経済建設を協調的に発展させる方針を堅持し、国防支出の規模を合理的に決定している。ここ数年は、国の主権と安