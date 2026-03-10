野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１０日、１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）が行われ、日本はチェコに９−０で勝利して１次ラウンドを全勝突破した。今季からメジャーに挑戦する左の大砲に、待望の一発が飛び出した。日本がようやく均衡を破った八回、５点を先制し、なおも二死満塁で、打席にはこの回２度目の打順が回