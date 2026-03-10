SUPER¡úDRAGON¤¬4·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖNUMBER¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ -Second Season-¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§SUPER¡úDRAGON¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¡ØSUPER X¡Ù³«Ëë²»³Ú¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È¥°¥ëー¥×¤Îââ»ý¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡Ë Æ±³Ú¶Ê¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ·èÄê¤Ç¡¢SUPER¡úDRAGON¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖBreak off¡×¤ËÂ³¤¯2¥¯ー¥ëÏ¢Â³¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£