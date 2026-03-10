政府は、マスカット発東京/羽田行きのチャーター便を3月12日に運航する。オマーンのマスカットを同日午後4時に出発し、インドのムンバイで給油の後、東京/羽田に翌13日午前9時55分に到着する。全日本空輸（ANA）が運航を担う。到着ターミナルは第2ターミナル。これまでに、マスカットとリヤドからエチオピア航空が日本への政府によるチャーター便を運航している。さらに、3月10日にはリヤドからエチオピア航空、ドバイからエミレー