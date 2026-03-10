北海道・釧路警察署は2026年3月10日、酒気帯び運転と過失運転致傷の疑いで、釧路市昭和南6丁目に住む建設業の男（53）を逮捕しました。男は2026年2月27日午後11時ごろ、釧路市鳥取北6丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、釧路市に住む男性（72）が運転する乗用車に衝突する交通事故を起こし、男性にけがをさせた疑いが持たれています。2台は信号機のある十字交差点で出合い頭に衝突し、男が赤信号を無視したとみ