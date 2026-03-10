3試合連続盗塁に加え、3ランも放った周東佑京(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの最終4戦目で、チェコ代表と対戦。9-0で4連勝を飾った。7回まで無得点の大苦戦を強いられながら、8回に周東佑京の3ラン、村上宗隆の満塁弾などで大量9得点を叩き込んだ。【動画】「走って守って打って最高だ」周東佑京の右越え3ランをチェックすでに3連勝でC組の1位突