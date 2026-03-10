アイドルやグラビアアイドルなどとして活動する塩見きらさんは3月8日、自身のInstagramを更新。スカートから美脚が伸びた抜群のスタイルを披露しました。【写真】塩見きらの美しいスカート姿美脚が際立つ衣装姿を公開塩見さんは「アッコにおまかせ！ 生放送ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を載せています。情報バラエティ番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）に出演した際のオフショットです。春色のブラウスに、ハイ