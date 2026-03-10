◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)8回に試合を決定付ける3ランホームランを放った周東佑京選手がヒーローインタビューでファンへ喜びの声を届けました。7番センターで先発出場した周東選手。7回まで両チーム得点できない試合展開のなか、8回に1点先制したあとの2アウト1、2塁で右中間スタンドへ貴重な3ランをたたき込みました。お立ち台で「まさか自分がこういう舞台で打て