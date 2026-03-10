演歌歌手の細川たかしさん（75）が全身白菜に包まれたアクリルスタンドがSNSで話題となっています。きっかけとなったのは、とある小鳥の動画でした。■キンカチョウの“しめじちゃん”が勘違い投稿されたのはキンカチョウの“しめじちゃん”がアクリルスタンドを突っついている動画です。しめじちゃんは、普段食べている餌の野菜と、細川さんの衣装が似ていたため、餌と勘違いして、食べようとしたといいます。その様子にSNSでは「