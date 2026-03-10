お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が10日、自身のインスタグラムを更新。この日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の日本代表とチェコとの一戦を観戦したことを報告した。遠藤は「WBC東京プール4戦全勝」と伝えるとともに「さぁ侍、アメリカでも暴れてきてくれ」とエールを送った。また、写真は東京ドームのグラウンドを見つめるショットと、元プロ野球選手の里崎智也