WBC日本戦に先発し、5回途中の降板の際にハジム監督（左）と言葉を交わすチェコのオンジェイ・サトリア投手（中央）＝10日、東京ドーム10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本―チェコで、チェコ先発のオンジェイ・サトリア投手（29）が五回途中に無失点で交代すると、両チームのファンから力投をたたえる拍手が送られ、目を赤くしながらチームメートと次々と抱擁した。スタンドには家族