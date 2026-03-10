「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手が五回途中を無失点に抑えた。降板する際にはスタンド全体から大きな拍手が沸き起こり、右腕は目に焼き付けるように見渡した。立ち上がりから１３０キロに満たないボールでも侍ジャパン打線をほんろう。チェンジアップを低めに集め、時にはクイックモーションを交えながら幻惑