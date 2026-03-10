お笑いトリオ「青色1号」が10日、都内の座・高円寺2で、単独ライブ「オトコハツライヨ」初日公演を行った。同トリオは、ダチョウ倶楽部や有吉弘行らが所属する太田プロダクションに所属するカミムラ（35）榎本淳（33）仮屋そうめん（34）の3人組。17年に結成。同事務所の所属芸人が年間ポイントで王者を競う「月笑」を24、25年と連覇。25年キングオブコントで初の決勝進出を果たし、4位を獲得している。2度目の単独ライブは2日間の