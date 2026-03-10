侍ジャパンは１０日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のチェコ戦（東京ドーム）に９―０で勝利。４連勝の侍軍団は１５日に米国・マイアミでＤ組２位（１２日に行われるドミニカ共和国―ベネズエラ戦の敗者）と準々決勝を戦う。この日はここまで２本塁打６打点の大谷翔平選手（３１＝ドジャース）、２本塁打５打点の鈴木誠也外野手（３１＝カブス）らが先発メンバーから外れた。大谷＆鈴木不在の侍打線はＣ組最下位のチェコの前に７回ま