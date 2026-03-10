今回、Ray WEB編集部はバイト先での困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・ナナは居酒屋で、アルバイトをしています。ある日困ったお客さんがやってきて……？店長に助けを求めたのにも関わらず、「そんなんじゃ社会人でやっていけないよ」と言われたナナ。まさかの出来事に驚いた様子です。彼女はこの後も、困ったお客さんの接客を続けるのでしょうか…？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray