◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽決勝Ｔ１回戦第２戦町田１―０江原（１０日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで江原（韓国）に１―０で勝利。２戦合計１―０で制し、準々決勝進出を決めた。試合後の会見で、黒田剛監督が負傷交代したＦＷ相馬勇紀について言及した。２シャドーの左で先発した相馬は前半８分、左サイドで相手をかわし、軽くジャンプすると、着地の際に右足首を強くひねったのか、苦悶の表情