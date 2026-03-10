◆オープン戦中日７―１２ヤクルト（１０日・バンテリンドーム）ヤクルト３年目捕手の鈴木叶（きょう）が３安打３打点と猛アピールした。「８番・ＤＨ」で先発し、３回１死一、三塁で左翼テラス席に“プロ初本塁打”となる３ラン。「入ってくれたらと思って走りました」と笑った。２３年ドラフト４位で常葉大菊川から入団。強肩、強打を武器にする。１軍出場は２年間で４試合だが「いいアピールになったのでは」と池山監督。