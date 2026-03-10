◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙い、すでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコに9-0で勝利し全勝で1次ラウンドを終えた。「4番・DH」で先発出場した吉田正尚外野手（29＝レッドソックス）は4試合連続安打。日本の4番はマイアミでの準々決勝へ向けて静かに闘志を燃や