Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さんと俳優の浜辺美波さん（25）が9日、肌の健康測定サービスの発表会に登場。大森さんが、美肌を保つために心がけていることを語りました。大森さんは、自他共に認める美容好きだそうで、若井さんも「元貴はぷくぷく赤ちゃん肌なので」とコメント。そして、藤澤さんに「涼ちゃんもそう思う？」と問いかけると、藤澤さんも「そうですね、ぷくぷく赤ちゃん肌」とコメント。