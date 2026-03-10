年々厳しさを増す日本の夏。そんな季節でも快適に履けるストッキングとして、「ASTIGU（アスティーグ）」から新商品【澄】（スミ）が登場しました。通気性に優れたメッシュ編みと吸汗加工により、パンスト着用時のムレを軽減。暑い日でもさらりとした履き心地を叶えます。2026年春夏シーズンの新作として、2026年3月中旬より店頭で順次展開。毎日の通勤やお出かけを、より快適にしてくれる注目アイテムです♡ ム