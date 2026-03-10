革命防衛隊「戦争終結を決めるのは米軍ではない」【ワシントン＝池田慶太、バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は９日、米国とイスラエルの対イラン軍事作戦について、「大きな前進を遂げている。間もなく終わる」との見通しを示した。具体的な時期は示さなかった。イランがシーレーン（海上交通路）の要衝・ホルムズ海峡で原油輸送を妨害した場合、「再建不可能なほど」に破壊すると強く警告した。トランプ氏は９日、２