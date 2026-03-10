「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン９−０チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンがチェコ代表に苦しめられながらも、八回に一挙９得点で４戦全勝。守備走塁のスペシャリスト・周東佑京外野手がダメ押し３ランを放ち、不振の村上宗隆内野手に１号グランドスラムが飛び出すなど好材料が見えたゲームになった。八回だった。佐藤輝の好判断で先制点を奪うと、なおも２死一、二塁から内