◇ワールドベースボールクラシック東京シリーズ1次ラウンド・プールCチェコ0−9日本（10日午後7時試合開始、東京ドーム）WBCの侍ジャパン第4戦、チェコ戦が10日に東京ドームで行われ、9-0で日本が勝利した。日本は1次リーグC組を4戦全勝で終えた。大谷翔平選手は欠場。8回裏に周東佑京選手の3ランホームラン、村上宗隆選手の満塁ホームランなどで一気に9点を奪った。日本は、日本時間15日にアメリカ・フロリダ州マイアミで準