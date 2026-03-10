日本レコード協会が10日、2026年2月度のゴールドディスク認定作品を発表し、嵐の映像3作品が累計正味出荷枚数で75万枚を超え、トリプル・プラチナ認定されました。日本レコード協会によると、トリプル・プラチナ認定とは、1989年1月21日以降発売の作品で、発売日からの累計正味出荷枚数が75万枚を超えた場合に認定されるものです。■映像3作品がトリプル・プラチナ認定今回発表されたゴールドディスク認定では、ビデオカテゴリで、