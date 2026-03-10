モデルでフルート奏者のCocomi（24）が10日、自身のインスタグラムを更新。親友の実家を訪れてスキーを楽しむ姿を投稿した。Cocomiは「親友の実家、山形に行って（帰省？）、スキーをしてきました」とスキーウエアの姿などのショットを投稿した。親友とのスキーに「最高に楽しかったー！いつもありがとう」と感謝を記しながら「今は筋肉痛」とつづった。