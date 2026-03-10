【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比30銭円安ドル高の1ドル＝157円89〜99銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1618〜28ドル、183円54〜64銭。トランプ米大統領がイランとの交戦終結が近いとの認識を示したことで、原油の供給混乱への警戒感が後退。円買いドル売りが進んだが、その後はドルが買い戻された。