国会議事堂（資料写真）石川県知事選で自民党総裁の高市早苗首相が応援に入った現職の馳浩氏が敗れた余波が続いている。同党の鈴木俊一幹事長は９日夜の会見で「馳候補は自民だけでなく連合や他党の推薦も得ていた」などと説明し責任の所在分散に懸命となった。中道改革連合の小川淳也代表は同日夕に記者団の取材に「高市さんの神通力が欠けた」と指摘し、首相や与党をけん制した。自民役員会では鈴木幹事長が「厳しい結果とな