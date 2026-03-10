◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの村上宗隆内野手（２６）＝ホワイトソックス＝が１０日、ＷＢＣ１次ラウンド最終戦となるチェコ戦に「３番・一塁」で先発出場。８回に待望の今大会１号となる満塁本塁打を放った。２３年３月２１日のＷＢＣ決勝・米国戦以来３年ぶり、通算８本目の代表アーチは５点リードの８回２死満塁で飛び出した。打った瞬間に確信の一発。チェコの左腕ジョ