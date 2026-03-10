リンクをコピーする

米１０年債利回りは４．１２９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.565（+0.029） 米10年債4.129（+0.033） 米30年債4.761（+0.047） ドイツ2.864（+0.005） 英国4.602（-0.045） カナダ3.401（+0.037） 豪州4.847（-0.090） 日本2.170（-0.011） ※米債以外は10年物