◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンはソフトバンクの周東佑京外野手が「７番・中堅」で先発出場し、２ランを含む４打数２安打３打点の大暴れでヒーローに選出された。１次ラウンド４戦全勝締めの立役者となり「まさか自分がこういう舞台で打てると思っていなかったので、みなさんの歓声が非常に気持ちいいです」と喜びの声をあげた。日本代表・高橋、チェコ・サトリアの両先発の力