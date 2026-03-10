韓国の芸能事務所「ＪＹＰエンターテインメント」が１０日、プレスリリースを通じて「Ｊ．Ｙ．Ｐａｒｋ」ことパク・ジニョン氏が同社の社内取締役を退任すると発表した。今後については、アーティストとしてのクリエイティブ活動やアーティストの育成事業に注力すると説明。Ｋ―ＰＯＰ産業の新たな対外事業も行うとした。Ｊ．Ｙ．Ｐａｒｋ氏はＴＷＩＣＥ、ＮｉｚｉＵ、ＳｔｒａｙＫｉｄｓなど数多くの人気グループを輩出。