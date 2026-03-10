レンジで時短！あっという間にでき上がり ご飯が進む「回鍋肉」をたった5分で作れるなんて、ちょっと信じられませんよね。でも今回ご紹介するレシピなら、レンジを活用することで超時短が実現します。あらかじめ熱を加えることで、フライパンで炒めるときに火が通りやすく、味が染み込みおいしく仕上がります。 ※ メイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 実際に試した人も絶賛！本格的なおいしさ