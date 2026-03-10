『ママみたいになっちゃダメだぞ』最愛の娘に向かって、夫は平然と私の悪口を吹き込んでいました。結婚前の「一生守る」という誓いはどこへやら。家事育児を丸投げし、妻を見下してマウントを取る身勝手な振る舞いが日常化しています。ついに娘の心まで歪め始めた夫の無神経な言動。限界を迎えた妻が、最満を持して突きつけた最後通牒、その時夫は…？＞＞ 【まんが】母親失格と言われた日(ウーマンエキサイト編集部)