◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は10日、1次ラウンドC組最終戦でチェコに勝利後、マイアミに場所を移して行われる決勝ラウンドに向けて「まだまだやらなければいけないこともあるし、（調子を）上がってこないといけない選手もいる。あと4日で仕上げていきたい。一戦一戦、戦うだけなので。日本の国民の皆さんを喜ばせたいなとは思ってます」と