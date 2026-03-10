お笑いタレントのイモトアヤコさん（40）が、アウトドアブランドの記者発表会に登壇。子供との自然についてのエピソードを披露しました。イベントに登場したイモトさんは「4歳の息子がいるんですけど、息子と自然の中でこれからどういう遊びをしていこうかなっていうのはすごく考えているところでもあったので、このプロジェクトを聞いたときにすごいタイミングって思いました」と挨拶。司会者から、子供と自然を楽しむことについ