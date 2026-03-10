対戦国ファンがなでしこジャパンに脱帽している。３月10日に開催された女子アジアカップのグループステージ第３節で、日本女子代表がベトナムと対戦。植木理子、浜野まいか、藤野あおば、清家貴子がゴールを決めて、４−０の快勝。グループステージ３戦全勝で首位通過を決めた。前節のインド戦に11―０で大勝したなか、なでしこジャパンはベトナム戦でも相手を圧倒。試合開始直後からゲームを支配して押し込み続け、守っても