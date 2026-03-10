北海道稚内市の海岸では、マダラを天日干ししてつくる棒ダラの乾燥作業が最盛期を迎えています。下処理をし、倉庫で１か月ほど乾燥させたマダラを手際よく棚にぶら下げていきます。稚内市富士見地区では、晴れの日が多く湿度の低い冷たい風が吹き抜けるこの時期、マダラを天日干ししてつくる「棒ダラ」の乾燥作業が最盛期を迎えています。（丸北北海組北崎祐一工場長）「潮風にあててタラのうまみを出す。機械だけではダメ」日本