20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンド。10日はプールC最後の試合となる日本とチェコの試合が行われました。1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。9日までにプールCでは3連勝の日本が首位通過。韓国の2位通過が決まっていました。日本はプール最終戦となるチェコ戦。前の試合から大谷翔平選手や鈴木誠也選手をスタメンから外し、野手は6人を入