10日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、内定選手として石坂朋也（22）が加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 長野県出身の石坂は岡谷工業高校を卒業後、2022年に順天堂大学へ進学。現在は同大学の4年生だ。2025年度の春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦ではチームの準優勝に貢献し、自身も敢闘選手賞を受賞している。大学では