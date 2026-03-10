アメリカのトランプ大統領は、イランの指導者との対話について、「条件次第では可能だ」と述べ、今後、イランと話し合いを行う可能性を示しました。これはFOXニュースが10日報じたもので、トランプ大統領はイランの指導者との対話について、「条件次第では可能だ」と述べました。このなかでトランプ氏は「イラン側は対話を強く望んでいると聞いている」と明らかにするとともに「我々にとって話し合いはもはや不要かもしれないが、